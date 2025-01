Aiuti dopo l’alluvione. C’è tempo fino al 20

Tutti i cittadini rimasti con la casa danneggiata a causa dell’alluvione, disettembre, avranno tempo fino al 20 gennaio per consegnare al Comune di Porto Recanati la documentazione necessaria e ottenere degli aiuti economici da parte del Governo. "Ricordiamo che la Regione ha predisposto una piattaforma informatica denominata "Alluvione 2024" - scrive il Comune -, all’interno della quale sono stati inseriti i modelli da compilare per richiedere i risarcimenti in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi alluvionali del settembre. Considerato che la chiusura della piattaforma sarà il 24 gennaio e per i privati è necessaria la intermediazione degli uffici comunali, le schede dovranno pervenire al Comune entro le 13 del 20 gennaio".

Oltre a ciò, il Comune portorecanatese sottolinea che "anche chi aveva presentato il primo modulo di richiesta risarcimento, deve ripresentare la nuova modulistica con eventuali dettagli ulteriori e, se necessario, integrazioni tramite le modalità descritte. Per ogni chiarimento contattare l’ufficio relazioni con il pubblico".