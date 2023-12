Aiuti e doni ai profughi ucraini, medaglia al negozio "Fior di Grano"

Il comitato della Croce Rossa di Porto Potenza, presieduto da Matteo Carlocchia (nella foto con Michele Forti), ha voluto conferire nei giorni scorsi la benemerenza della medaglia in bronzo alla catena di negozia alimentari "Fior di Grano", per via dei tanti aiuti donati ai profughi ucraini. La cerimonia è avvenuta alla presenza del governatore delle Marche Francesco Acquaroli e del sindaco di Potenza Picena Noemi Tartabini. A ritirare il riconoscimento Michele Forti di Fior di Grano. "È un grande onore per noi – afferma Mariano Apis di Fior di Grano –. Siamo stati molto felici di poter aiutare queste persone in difficoltà perché al giorno d’oggi la solidarietà è più importante che mai. Oltre al cibo, nei nostri negozi offriamo uno spazio di socializzazione e condivisione e ci sembrava giusto, quindi, che anche queste persone in fuga da una guerra potessero sentirsi accolte". La benemerenza è stata rilasciata in segno di gratitudine per aver dimostrato "alta coscienza civica e morale, in piena adesione agli ideali ed ai principi dell’associazione della Croce Rossa". Fior di Grano si è infatti distinta per avere generosamente donato i suoi prodotti alimentari per aiutare alcune famiglie ucraine ospitate a Potenza Picena, subito dopo lo scoppio della guerra. La medaglia di bronzo viene appunto assegnata a coloro che si distinguono per attività di volontariato, sostegno e collaborazione con la Croce Rossa. Nello specifico, "Il tempo della gentilezza" è il progetto attivato nel corso della doppia emergenza Covid e Ucraina.