Aiuti economici a 60 famiglie in difficoltà

"Per le persone e le famiglie con disagio socioeconomico cerchiamo sempre di intervenire con azioni mirate e personalizzate. Il lavoro dei servizi sociali è veramente enorme, e per me è una missione oltre che una sfida". L’assessore ai servizi sociali Michela Pezzanesi fa il punto sull’impegno dell’assessorato nei confronti della comunità settempedana. Un impegno costante e quotidiano verso tante famiglie con i problemi più diversi.

"La nostra comunità è molto varia in relazione alle tematiche sociali. Abbiamo 34 famiglie prese in carico dai Servizi Sociali e circa una sessantina quelle che durante l’anno sosteniamo con contributi economici. Abbiamo cinque minori in comunità a causa di disagi familiari, dove uno dei genitori ha ad esempio problemi fisici, psicologici, o di alcolismo. Cerchiamo di creare un percorso di accompagnamento affinché il nucleo torni unito quanto prima e di norma cerchiamo di prevenire l’allontanamento".

Il Comune ha aumentato da uno a tre il numero degli assistenti sociali, con i quali si studiano interventi mirati e personalizzati. "Abbiamo introdotto degli aiuti economici per il pagamento delle bollette e di altre spese domestiche per chi ha delle difficoltà momentanee e un supporto economico per chi ha una disabilità al 100 per cento. Inoltre, siamo riusciti ad attivare dei tirocini. Nel 2024, ne sono partiti 56, alcuni dei quali attivati dall’Unione Montana Potenza Esino Musone su richiesta del Dipartimento di Salute Mentale per utenti del Comune di San Severino e in questi casi il Comune ha una compartecipazione dell’indennità mensile". E poi ci sono gli sportelli di ascolto, dove le assistenti sociali sono sempre a disposizione per aiutare gli utenti nella compilazione di moduli o per qualche parola di conforto.

"Al momento – aggiunge Pezzanesi – abbiamo 56 nuclei che percepiscono l’assegno di inclusione, sono per lo più anziani o disabili, e 223 nuclei invece con il contributo per il disagio abitativo, il vecchio Cas. Altra problematica riguarda una piccola percentuale di persone con problemi legati al gioco d’azzardo e giovani dipendenti da videogiochi. Purtroppo in questo senso il Covid ha accentuato l’isolamento dei ragazzi". Da più di un anno è stata riportata in vita la consulta delle associazioni che consente al Comune di fare squadre con le altre realtà del territorio, in particolare con la Caritas, "che è sempre molto di supporto, in modo che l’aiuto non si limiti all’assistenzialismo. Va detto però che occorre sempre la volontà, da parte di chi si rivolge a noi, di uscire dal circolo degli aiuti".