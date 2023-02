Aiuti in Turchia e Siria, partito il primo carico Iniziativa del Sermit

Primo invio fatto. L’appello lanciato dal Sermit, servizio missionario di Tolentino, per aiutare Turchia e Siria, colpite dal sisma, è stato ascoltato. "La città ha risposto bene", spiega il presidente Luciano Ruffini. Don Rino Ramaccioni e il suo amico siriano Hamer Dachan hanno organizzato una raccolta di coperte, giacconi, oltre a offerte per pagare il viaggio del camion che ha portato subito il materiale raccolto. "Ora siamo in attesa di nuove disposizioni, in base a quello che ci sarà richiesto", aggiunge il presidente.