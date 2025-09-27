"Aiutiamo tante persone sole, ma è difficile trovare volontari"

"A Montecosaro vediamo persone trasferite qui da altri Comuni e che talvolta si sentono sole, non soltanto dal punto di vista economico". Lo spiega Maria Grazia Coltorti, coordinatrice da venti anni del Centro Caritas interparrocchiale di Montecosaro intitolato a Santa Madre Teresa di Calcutta, in via Roma 65. "La nostra Caritas è nata per prestare attenzione alle persone sole, soprattutto anziane. Nel tempo i bisogni sono cambiati. Prima c’erano più stranieri, mano a mano emigrati in altri paesi. Ora sono principalmente italiani, perlopiù trasferiti per via del caro affitti da Civitanova, per esempio. Per le famiglie, la richiesta riguarda necessità economiche, bollette, o un aiuto per la scuola. Agli over, invece, spesso serve semplicemente compagnia".

Infatti, dal 2021 la Caritas gestisce anche il centro sociale per anziani, nella casetta di legno di via Tiziano. "Si ritrovano per giocare a carte, ma partecipano in tanti, anche 60-70, ad attività ricreative come gite e pellegrinaggi". Tra i servizi non manca la distribuzione di beni e pacchi alimentari, ogni martedì: "una quindicina i nuclei che vi ricorrono".

Sono attivi due tirocini di inclusione, con il duplice scopo di aiutare i destinatari e creare un’opportunità lavorativa per il tirocinante. "Il primo – ricorda Coltorti – riguarda la consegna a domicilio dei pasti di Opera Pia Gatti. Il secondo, da mercoledì, si rivolge a tre nuclei: saranno seguiti e aiutati nella quotidianità. È organizzato grazie alla Coop Tarassaco con i servizi sociali comunali". Con il Comune c’è una "grande sinergia, infatti ci occupiamo anche del trasporto sociale: il Comune fornisce il mezzo e noi il volontario".

Infine è disponibile su appuntamento lo Sportello lavoro, con una psicologa per ricevere aiuto nell’inserimento occupazionale. "I volontari sono circa una decina – conclude –. Oggi non è semplice trovarne di nuovi, purtroppo l’ultimo bando per il Servizio civile è andato deserto. Ma in estate dei ragazzi si sono presentati per dare una mano".

Francesco Rossetti