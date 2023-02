Aiuto all’orientamento degli studenti: dibattiti e testimonianze

Si è conclusa la Settimana dell’orientamento in uscita per le classi quinte del liceo "Leopadi". Gli studenti hanno incontrato online vari atenei che hanno presentato la loro offerta formativa: l’università di Bologna, l’università Ca’ Foscari di Venezia, l’università di Camerino, il Politecnico di Milano, l’università di Padova e quella di Urbino. Al termine si è svolto, nella biblioteca d’istituto, un incontro con vari professionisti: Marco Pecoraro, consigliere nella Commissione europea, Arianna Fermani, docente di Storia della filosofia, Anna Ascenzi, professoressa in Storia dell’educazione e della letteratura per l’infanzia, il chirurgo Rodolfo Scibè, il direttore marketing di Nintendo Italia Stefano Calcagni, Nicholas Fontana, Mirko Giardetti, manager del gruppo Lube, e Giorgio Trentin, direttore dell’Istituto Confucio di Macerata. Oggi gli studenti parteciperanno ad un incontro in presenza all’università di Macerata, così da prendere contatto con l’offerta formativa dell’ateneo. Tutte le attività sono state organizzate e coordinate dalle professoresse Rita Morresi e Pamela Grisei.