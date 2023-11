Aiuto compiti per gli studenti di primaria e secondaria fino a maggio

L’associazione culturale Pandora - Scuola di lingue e culture organizza nei locali di Fabrika City, in via Matteotti a Tolentino, un servizio di aiuto compiti individuale e di gruppo per studenti di primaria e secondaria. E anche corsi e laboratori di lingua straniera (inglese, spagnolo, cinese) per bambini, ragazzi e adulti, e un laboratorio di archeologia sull’antico Egitto. Il tutto, da questo mese al maggio 2024 (ogni mercoledì, in orario pomeridiano).