Aiuto con gli affitti, dal Comune 21mila euro

Ammonta a 21mila euro l’impegno di spesa assunto per il 2025 dal Comune di Recanati per consentire i pagamenti dei canoni di locazione di alloggi concessi a famiglie in difficoltà economiche. Come si ricorderà il progetto fu avviato nel 2013, e con un duplice bando furono reperiti diversi alloggi sfitti e individuate altrettante famiglie in difficoltà. Allora furono stipulati ben 15 contratti di locazione con privati e aziende, con una precisa clausola che prevedeva la possibilità del subaffitto così che il Comune potesse cedere gli alloggi ad altrettante famiglie bisognose a canoni agevolati: in pratica, il Comune paga l’affitto ai proprietari e subloca gli immobili, chiedendo agli inquilini di pagare un canone inferiore rispetto a quello versato al proprietario.

Purtroppo però ci sono stati inquilini morosi e, nel tempo, diversi contenziosi. Nel maggio di un anno fa la precedente amministrazione fu costretta a rivolgersi a un avvocato per recuperare circa 10mila euro di canoni non versati da un inquilino moroso, oltre a 1.774 euro di spese condominiali non pagate. Anche la nuova amministrazione si è trovata nei mesi scorsi a fronteggiare una simile situazione: un altro inquilino, infatti, assegnatario di un alloggio affittato dal Comune tramite la ditta Ab Properties di Recanati, non ha pagato né l’affitto né le spese condominiali: anche nei suoi confronti è partita un’azione legale per recuperare quanto dovuto.

Sicuramente, comunque, in tutti questi anni il progetto ha permesso di venire incontro a una delle esigenze più sentite fra la popolazione, quella dell’alloggio, e di dare anche una scossa al mercato degli affitti in città. "In effetti una delle richieste più frequenti che ricevo il sabato mattina è proprio quello di aiutare le persone a trovare un alloggio" confessano il sindaco Pepa e l’assessore ai servizi sociali Emanuela Pergolesi, che annunciano che nelle prossime settimane sarà pubblicato anche il nuovo bando per la concessione delle case popolari.

Nel frattempo è stato aperto anche la procedura per venire incontro alla cosiddetta "morosità incolpevole" del cittadino, e cioè l’impossibilità di pagare l’affitto perché nel frattempo è diminuito o è venuto meno il reddito familiare per la perdita o la riduzione dell’orario di lavoro o l’avvio della cassa integrazione, una malattia grave o la modificazione del proprio nucleo familiare. La domanda va redatta sul modulo appositoe ci si può rivolgere all’Urp per ogni informazione: non c’è scadenza per presentare la domanda, ma l’eventuale contributo è erogato via via sino all’esaurimento delle risorse regionali.

Antonio Tubaldi