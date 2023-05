Aiuto cuoco e camerieri anche per i giorni festivi

Centro per l’impiego di Civitanova. Azienda veneta cerca termoidraulici con esperienza per installazione di impianti termoidraulici civili ed industriali. Sede di Lavoro: Veneto (codice offerta 476517, scadenza 12 maggio). Riparatori di apparecchi elettrici e di elettrodomestici, preferibile esperienza nel settore idraulico, elettrico; diploma tecnico, preferibilmente in possesso della patente del muletto (non vincolante), sede di lavoro Recanati codice offerta 377658, scadenza 14 maggio). Un bagnino di stabilimento balneare per stagione estiva, sistemazione e pulizia della spiaggia; contratto a tempo determinato, full time (codice offerta 331729, scadenza 19 maggio). Un aiuto cuoco di ristorante, con esperienza di almeno un anno; disponibilità al tempo pieno e a lavorare nei giorni festivi (codice offerta 501795, scadenza 20 maggio). Camerieri di ristorante, con esperienza di almeno un anno (codice offerta 501795, scadenza 20 maggio). Inviare il curriculum a: [email protected]