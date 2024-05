Aiuto cuoco e lavapiatti nel settore della ristorazione

Azienda settore impiantistica cerca un idraulico e/o un termoidraulico con almeno una minima esperienza nel ruolo. Sede Corridonia e i cantieri in provincia (cod. off. 66542). Impresa edile cerca manovali preferibile con almeno una minima esperienza nel ruolo/settore. Sede Urbisaglia e cantieri in zona (cod. off. 32811). Struttura settore ristorazione cerca un/a aiuto cuoco/a, un/a cameriere/a di sala, un/a lavapiatti. Tempo pieno nel fine settimana. Sede Fiastra (cod. off. 534544). Struttura settore turistico cerca una cassiera preferibile con esperienza; un/a cameriere/a esperto/a; un assistente bagnanti (no attività di salvataggio), una lavapiatti, una cameriera ai piani. Disponibilità anche nei fine settimana e festivi. Sede di lavoro: Cingoli (cod. off. 22694). Azienda settore commercio cerca un/a ragioniere/a part time, preferibile con esperienza. Sede di lavoro: zona San Ginesio (codice offerta 513191). Impresa agricola cerca braccianti con esperienza per lavoro a chiamata. Sede di lavoro: Colmurano (codice offerta 240921). Per queste offerte inviare curriculum a: centroimpiegotolentino.ido@regione.marche.it inserendo il codice offerta.