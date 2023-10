Aiuto da Ascoli per velocizzare la refertazione

Ridurre i tempi di refertazione di preparati istologici di patologia cutanea. E’ questo lo scopo della convenzione che l’Ast di Macerata ha stipulato con quella di Ascoli Piceno, supportando l’unità operativa di Anatomia atologica che, con diversi vuoti in organico, con sempre maggiori difficoltà deve far fronte ad una crescente mole di lavoro. Una situazione critica, dunque, che ad inizio settembre il direttore, Luca Riccioni, ha documentato alla direzione generale, evidenziando l’incremento costante dell’attività di Anatomia patologica rispetto agli anni precedenti. In particolare, alla data dello scorso 29 agosto, risultano 703 casi di isto - citologia eccedenti rispetto alla stessa data del 2022, con un notevole carico di lavoro derivante dalla diagnostica dermatopatologica (rappresenta circa il 14% dei casi istologici accettati, anch’essi aumentati di 345 casi rispetto al 2022). Riccioni ha quindi evidenziato l’urgenza della necessità di rientrare, quanto prima, nei tempi di refertazione congrui alla patologia oncologica, proponendo l’opportunità di ricorrere al supporto del personale medico della Anatomia patologica dell’Ast di Ascoli Piceno, che vanta una consolidata esperienza. Questo verrà a Macerata (al di fuori del normale orario di lavoro) quattro volte al mese. La durata di ogni accesso, settimanale o quindicinale, è prevista in 56 ore. La convenzione ha una durata annuale (fino al 14 ottobre 2024). Per ogni accesso effettuato dal professionista dell’Ast di Ascoli Piceno, l’Ast di Macerata corrisponderà 600 euro, a titolo di competenze, oltre ai relativi oneri, Iva esente, escluso il rimborso delle spese di viaggio e di trasferta. La spesa complessiva prevista è di 33.719 euro.

f. v.