"Aiuto, si stanno accoltellando". Ma è solo un litigio tra parenti

"Aiuto, aiuto: in un appartamento si stanno accoltellando". Sono state più o meno queste le parole che, un’anziana del posto, ha detto al telefono rivolta alla centrale operativa dei carabinieri. Però, all’arrivo dei militari, è venuto fuori che non c’era stato nessun accoltellamento, piuttosto era avvenuto un acceso litigio verbale fra parenti e nulla di più, all’interno di un’abitazione in via Pastrengo. Insomma, per fortuna nessun ferito ma solo un grosso ‘qui pro quo’. L’episodio si è registrato sabato, a Porto Recanati. Nel pomeriggio, una donna in su con gli anni si è spaventata quando ha sentito dell’urla provenire dalla finestra di un condominio, situato all’entrata nord del paese. A quel punto, alquanto preoccupata, ha telefonato ai militari dell’Arma, spiegando che ci sarebbe stato un brutto litigio fra due persone dentro a un appartamento di via Pastrengo, culminato con un accoltellamento. In particolare, avrebbe riferito di aver sentito una frase del tipo "ora ti accoltello". Immediatamente è stato predisposto l’intervento e sono accorsi i carabinieri della caserma di Porto Recanati, che si erano bardati di tutto punto visto il possibile pericolo di aggressione, e anche un’ambulanza del 118 per soccorrere gli eventuali feriti. I militari si sono così fiondati dentro all’abitazione, ma una volta lì è emersa tutt’altra storia. Infatti, c’era stata sì una discussione fra alcuni membri di una famiglia, tuttavia niente di grave e soprattutto nessuno era arrivato alle mani, figuriamoci usare un coltello. Perciò l’intervento è stato subito annullato, e quindi ambulanza e carabinieri sono andati via come se nulla fosse, trattandosi di un falso allarme.