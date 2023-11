Aja Monet sul palco e nelle scuole

Aja Monet, la poetessa blues surrealista, attivista e organizzatrice di comunità, sbarca domani alle 21.30 al teatro Le Logge di Montecosaro con il suo nuovo album "When the poems do what they do", per un’esclusiva nazionale al Mount Echo’ Festival. L’incontro sarà preceduto alle 19 da un talk condotto da Luigi Socci. L’indomani Aja Monet (foto) incontrerà gli studenti del liceo Leonardo da Vinci di Civitanova per parlare di poesia. "Questo incontro-evento è un’opportunità unica per il pubblico di immergersi nella magia delle parole di Aja Monet", spiegano gli organizzatori. In contemporanea del concerto, nel foyer del teatro si potrà visitare la mostra dell’artista palestinese Nedaa Badwan (in collaborazione con Paola Tassetti) che ha dedicato molto tempo al recupero psicologico delle vittime innocenti del conflitto che da anni imperversa nella sua terra, attraverso l’uso dell’arte, come strumento liberatorio".