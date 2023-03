Al al teatro Verdi arriva "Il Gatto con gli Stivali"

Oggi ultimo appuntamento per la rassegna "Che spettacolo ragazzi!", organizzata dal Comune di Pollenza con Lagrù Ragazzi. Alle 17.30 al teatro Verdi la compagnia Tieffeu Teatro di Perugia porterà in scena "Il Gatto con gli Stivali". Uno spettacolo che vede l’utilizzo di pupazzi (realizzati da Ada Mirabassi) e grandi libri a pop up, con Giancarlo Vulpes. "Il gatto della fiaba è la povera eredità che un mugnaio lascia a uno dei suoi figli. Un micio talmente scaltro e simpatico da far arricchire, "coll’opera e col talento", il suo padrone e da fargli sposare la figlia del Re: bella soddisfazione quella di ottenere qualcosa grazie ai propri meriti", si legge nelle note di regia. Si consiglia la prenotazione (3347045739 – 3388525010 - [email protected]).