Al Bano chiude FestivalVarco a Civitanova: Centioni e Ciarapica soddisfatti

Nella serata di sabato il concerto di Al Bano, che si è tenuto al Varco sul Mare di Civitanova, ha chiuso ufficialmente la prima edizione di FestivalVarco, il nuovo format dell’Azienda Teatri nato in collaborazione con l’assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune. Il cantautore ha alternato i suoi più grandi successi tra cui ‘Nel blu dipinto di blu’, ‘Ci sarà’, ‘Nostalgia canaglia’, ‘Tu per sempre’, ‘Nel sole’ e ‘Felicità’, con brani che hanno fatto la storia della musica italiana, dedicandoli a grandi artisti, tra cui l’omaggio a Michael Jackson con ‘I cigni di Balaka’, ad Adriano Celentano con ‘Azzurro’ e a Lucio Dalla con ‘Caruso’. Uno show ricco di emozioni per il pubblico presente all’arena che ha sfidato la pioggia pur di non perdere il concerto di uno dei cantanti più amati di sempre. Al termine dello spettacolo, sono saliti sul palco il sindaco Fabrizio Ciarapica e la presidente dell’azienda Teatri Maria Luce Centioni, che hanno salutato e ringraziato il pubblico giunto al Varco nelle tre serate di concerto e Al Bano per le emozioni trasmesse nel corso della serata. "Gente delle Marche – il saluto di Al Bano al pubblico – avete marchiato nel mio cuore qualcosa di bello anche stasera". Il successo ha soddisfatto gli organizzatori per questa prima edizione del Festival che ha portato sul palco di Civitanova artisti del calibro di Daniele Silvestri e Francesco Gabbani.