Al "Brahama" subito serate luminosissime

Secondo sabato di divertimento oggi al Brahma di Civitanova. La discoteca di via Aldo Moro lancia la notte "Icona 2000", ovviamente pensata per i millennials ma anche per i nostalgici che ballavano le musiche di quel periodo. L’ultimo locale sorto nella cittadina rivierasca (era il 2019) è stato l’ultimo a far partire le danze dopo il vicino La Serra e il più centrale Donoma. Le luci nella discoteca più futuristica di Civitanova si sono riaccese da una settimana e che luci. Per l’inaugurazione infatti il direttore artistico Edoardo Ascani ha ideato un’animazione avveniristica. Già il Brahma poteva vantare oltre un chilometro di luci a led tra pareti laterali e soffitto, un’enormità che rende il locale luminosissimo, in più per questa stagione sono stati aggiunti 9 nuovi cerchi.

Andrea Scoppa