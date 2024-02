Al campo ex Enaoli avviata la ristrutturazione degli spogliatoi

Prende forma il nuovo campo sportivo "Ex- Enaoli" di via Sant’Anna, interessato dai lavori di riqualificazione, da 750mila euro complessivi, che prevedono la sostituzione del manto erboso, un allargamento del rettangolo verde e il rifacimento della recinzione, compreso un nuovo impianto di irrigazione. Poco dopo l’inizio di febbraio, infatti, era stato svolto il sopralluogo della Lega Nazionale Dilettanti per la verifica del fondo del campo, così è stato consegnato il sottomanto e la predisposizione della stesura, oggi arrivata a buon punto. "I lavori stanno andando avanti – ha illustrato l’assessore allo Sport Matteo Grassetti – ed ora stiamo nella fase della posa del manto erboso; quindi, anche dell’intaso e il tutto verrà ultimato nelle prossime settimane, condizioni meteo permettendo. Dopodiché, saranno pronte ad essere istallate panchine, porte e bandierine". Oltre al campo, ha preso il via la riqualificazione della struttura adibita a spogliatoi che porterà inoltre alla certificazione degli impianti e all’abbattimento delle barriere architettoniche. "La riqualificazione – ha aggiunto Grassetti – prevede sostanzialmente un adeguamento dell’impianto elettrico con in più il restyling degli spazi e dei servizi interni, al fine di procedere con un ammodernamento del complesso. Un intervento di cui andiamo fieri, per una struttura portante del calcio cittadino".

Diego Pierluigi