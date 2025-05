Al Castello della Rancia musica, birra e street food

Torna "Panza Marche Beer Fest!": da domani a domenica il Castello della Rancia di Tolentino si accende con un festival che mescola gusto, musica e territorio. Quattordici sono i birrifici presenti, uniti sotto l’egida dell’Associazione Birrifici Marchigiani, (Malaripe, Resina, Ibeer, Molesto, Jack Rabbit, Sothis, Styles, Birra formante, 8zampe, Mastio, Babylon, Castelli, Godog, Catria). Non solo birra: sei postazioni street food, spazi conviviali e un programma musicale che abbraccia generi e generazioni. Domani alle 17 aprono gli stand; alle 21.30 salgono sul palco Il Muro del Canto, con il loro folk urbano, e subito dopo gli Assalti Frontali, icone del rap militante italiano. All’una scatta la cumbia di Papi Teodori & Los Mamasitos de la Pancha.

Sabato alle 19.30 è la volta de Io e i Gomma Gommas, alle 21.30 Magazzini della Comunicazione, storica formazione crossover delle Marche, che apre la strada all’esplosione dei Tre Allegri Ragazzi Morti. Dj Dibba chiude la serata con un viaggio tra bassi profondi, ritmi in levare, elettronica e vibrazioni globali. Domenica il festival si apre già in tarda mattinata con i Rootworkers e il loro blues; continuano i Lovesick, tra country americano e swing anni ‘50, e si chiude con il set targato The Cyborgs alle 17, duo che fonde blues e boogie attraverso strumenti autocostruiti e caschi da saldatore. Quest’anno c’è una novità: per la prima volta i concerti saranno ascoltabili attraverso un sistema audio immersivo 3D binaurale 10.2.1, una tecnologia avanzatissima che renderà ogni esibizione un’esperienza sensoriale unica. Questo tipo di audio, sviluppato per far percepire i suoni da tutte le direzioni, persino sopra e dietro il pubblico, nasce da un lungo lavoro di progettazione di Paolo De Angelis in collaborazione con le aziende marchigiane Tonico Service srl e Fbt. Inoltre, in occasione della finale di Champions League, ci sarà la possibilità di vedere la partita sul maxischermo, allestito nei pressi dell’area concerti. L’ingresso giornaliero a Panza costa 10 euro e permette di entrare e uscire liberamente dall’area del festival. I minori di 16 anni non pagano l’ingresso. Le biglietterie domani e sabato aprono alle 17, domenica dalle 11. Soddisfatta dell’evento l’amministrazione comunale, alla luce della recente riapertura del Castello della Rancia dopo un anno di stop per lavori.

"A Panza Marche Beer Fest! cultura, territorio e attività produttive dialogano in modo virtuoso – spiega l’ente –. Il festival non è solo una celebrazione della birra artigianale marchigiana, ma un’occasione per valorizzare le eccellenze locali, promuovere il turismo e generare nuova linfa per le imprese del settore". "Panza Marche Beer Fest!" è organizzato da La Catasta e Birrifici Marchigiani, patrocinato da Regione e Comune. Per info e dettagli, pagina Facebook Panza Beer. Prevendita su Ciaotickets.

Lucia Gentili