"Al centro il benessere di persone e ambiente"

di Antonio Tubaldi

Ha appena messo piede, Massimiliano Guzzini, come nuovo presidente nell’azienda di famiglia, la Fratelli Guzzini, in sostituzione di Domenico Guzzini, che si ritrova già con un attestato di riconoscimento perché la società opera secondo gli alti standard di performance sociale e ambientale definiti dall’ente non profit B Lab. "Sono orgoglioso di annunciare – dichiara Massimiliano Guzzini – che Fratelli Guzzini ha ottenuto la certificazione B Corp. Mi sento di ringraziare Domenico, Sergio Grasso, Ceo dell’azienda, e tutto il management perché hanno voluto fortemente raggiungere questo obiettivo ed oggi possiamo dire che tanti sforzi ci sono stati riconosciuti". È di pochi giorni fa l’annuncio ufficiale che Fratelli Guzzini, un’azienda con più di 110 anni di storia, ha raggiunto questo ambizioso traguardo che arriva dopo l’ottenimento nel 2022 dello status giuridico di Società Benefit, cioè di società che ha incluso all’interno dell’oggetto sociale la creazione di valore per tutti gli stakeholder, ufficializzando così uno scopo che va oltre il solo profitto. "Essere B Corp – commenta Sergio Grasso – è un punto di partenza più che un traguardo, l’inizio di un viaggio verso il miglioramento continuo. Sono circa 6.000 nel mondo, e poco più di 200 in Italia, le aziende che hanno questa certificazione: un privilegio, ma anche una responsabilità che Fratelli Guzzini intende assumersi fino in fondo". L’azienda è sempre stata una sostenitrice dell’etica e della creazione di cicli virtuosi che comprendessero tutte le fasi di vita dei propri prodotti dalla produzione allo smaltimento: nuovi materiali plastici riciclati e riciclabili derivanti da rifiuti post-consumo o da scarti organici, nuovi processi di trasformazione e ultima, ma non ultima, la leva del design per prodotti sostenibili, belli e funzionali. "Le aziende B Corp – conclude Massimiliano Guzzini – s’impegnano quotidianamente a lavorare in un’ottica di etica sociale e ambientale che mette al centro il benessere delle persone e dell’ambiente. Questo modo di fare impresa fa parte della nostra cultura e del nostro dna da sempre. Le aziende B Corp sono aziende for profit, ma la creazione di valore condiviso verso tutti gli stakeholder e` parte integrante del loro modello di business. Sarà nostra responsabilità sostenerlo e dargli continuità nel tempo".