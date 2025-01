Al Ciak d’oro per la regia sul podio c’è Giacomelli

Due marchigiani sul podio del Ciak d’oro 2024, l’unico premio del panorama cinematografico assegnato dal pubblico, nella categoria "Miglior esordio alla regia": Gianluca Santoni di Monte Urano in provincia di Fermo secondo classificato per il film "Io e il secco", e Damiano Giacomelli di Tolentino terzo classificato per il film "Castelrotto".

Quest’ultimo, interamente girato sull’Appennino marchigiano, precisamente a Torchiaro, una frazione di Ponzano di Fermo, a Macerata, a Tolentino e a Ponte d’Arli di Acquasanta Terme, narra di Ottone un pensionato, ex cronista e maestro elementare. La routine quotidiana e monotona del paese viene sconvolta da un crimine misterioso. Ottone decide di approfittare dell’occasione per portare a termine una sua vendetta personale contro le persone che gli hanno rovinato la vita. Il suo piano è semplice: riprendere in mano la penna da cronista e manipolare la narrativa di questo misfatto per far ricadere le accuse sulle vittime designate.

"Sono molto contento della comunità che si è creata intorno al film e che anche in questa occasione ci ha sostenuti fino all’ultimo – ha affermato il regista Giacomelli –. Iniziative come i Ciak d’Oro sono importanti per dare maggiore visibilità al film e aiutarlo a raggiungere il suo pubblico. Per quanto riguarda il rapporto con il territorio in cui abbiamo girato, ci tengo a ribadire che tutti i capireparto attivi nelle riprese e gran parte del cast e della troupe risiedono nelle Marche. Per questo, tra le altre cose, considero questo film anche un contributo importante allo sviluppo del comparto in questa regione".

"La Fondazione Marche Cultura-Film Commission esprime grande entusiasmo per il riconoscimento ottenuto dai registi marchigiani al Ciak d’oro 2024 – hanno commentato Andrea Agostini, presidente di Fondazione Marche Cultura, e Francesco Gesualdi, direttore della Marche Film Commission –. Il successo di Santoni e Giacomelli testimonia la vitalità, la creatività e la professionalità della nostra regione nel panorama cinematografico nazionale. Continueremo con forza a supportare e promuovere il talento locale e i nostri territori, contribuendo così alla crescita dell’industria cinematografica nelle Marche".