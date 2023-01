Al "Ciclamino" ecco l’Ausilioteca, uno spazio ad hoc per i disabili

Al "Ciclamino" di Corridonia è pronta a partire l’Ausilioteca, uno spazio in cui sono raccolti strumenti di vario genere, capaci di definire e costruire attività didattiche, occupazionali, ludico-ricreative, pensate per persone con disabilità intellettiva o fisica. Un innovativo progetto per la comunità gestita dalla Pars e che sarà attivo fino a luglio, dove l’intero percorso sarà suddiviso in più incontri di tre ore ciascuno, realizzati grazie alla collaborazione della cooperativa sociale "Il Camaleonte", la quale metterà a disposizione un esperto esterno che seguirà i ragazzi settimanalmente. Oltre ad essere una "biblioteca" di ausili, sarà anche un vero laboratorio, che segue la persona in percorsi a breve, medio e lungo termine con l’obiettivo di individuare le migliori opportunità per sviluppare le potenzialità di comunicazione, autonomia e socializzazione. Durante il progetto saranno utilizzati strumenti come schermi touch, proiettori, visori di realtà virtuale, Alexa Home e smartwatch. "La particolarità del progetto risiede nell’approccio personalizzato– spiga Gessica Stizza, responsabile Pars – in quanto l’obiettivo finale è favorire l’inclusione della persona".