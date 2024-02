Al cinema il film su Giorgia Righi

Riprende il tour nelle sale marchigiane del film “Ancora volano le farfalle“ diretto da Joseph Nenci e prodotto e distribuito da A&P Group – Trasmetto.it. La storia è ispirata alla vita della 25enne Giorgia Righi, affetta da Atassia di Friedreich, una rara malattia neurodegenerativa davanti alla quale però la giovane pesarese non si è arresa lottando per realizzare tutti i suoi sogni. A febbraio le farfalle voleranno il 15 febbraio a Tolentino, alle 21,15, è al Multiplex Giometti. Per l’occasione sarà presente il cast in sala per interagire con gli spettatori.

"Raccontare la vita di una ragazza diversamente abile può apparire impresa molto complessa – racconta il regista, Joseph Nenci –, soprattutto nella ferrea volontà di arginare l’insidia di scadere nel pietismo di circostanza che rischia di edulcorare negativamente un tema così delicato e importante. Ho quindi pensato che il modo migliore per raccontare una storia del genere fosse di rendere tutto semplice e diretto".