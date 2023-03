Al cinema San Paolo il film "The Wale"

Stasera, alle ore 21, in occasione della rassegna dedicata al cinema, sarà proiettato al San Paolo, di San Severino, il film "The Wale", di Darren Aronofsky. La pellicola racconta la storia di Charlie, interpretato dal premio Oscar Brandan Fraser, un professore di inglese che ha gravi problemi di obesità e vive recluso in casa. L’uomo tiene corsi universitari di scrittura online, tenendo sempre la webcam spenta. Il protagonista ha perso ogni rapporto con il mondo esterno, compreso il legame con la figlia adolescente, Ellie con cui i rapporti si sono interrotti da diversi anni. L’unica persona con cui Charlie si rapporta è Liz, un’infermiera che lo segue a domicilio supportandolo nelle varie cure che segue. Charlie scopre che gli resta poco tempo da vivere e cercherà di recuperare il rapporto con sua figlia, una corsa contro il tempo che lo porterà a scavare nel proprio vissuto e nei propri ricordi.