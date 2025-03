Al cineteatro arriva il cortometraggio di Giulia Grandinetti

Appuntamento da non perdere venerdì alle 21.15 nel cineteatro Divina Provvidenza di Porto Potenza, dove verrà proiettato il cortometraggio "Majonezë", girato dalla regista potentina Giulia Grandinetti (foto). Proprio a questa pellicola è stato assegnato il premio miglior regia al Cortinametraggio 2025, festival di riferimento per il cortometraggio italiano, oltre a essere attualmente in gara ai David di Donatello. Subito dopo la proiezione, la regista dialogherà con Aurora Pepa. L’ingresso sarà libero. Tra i film più significativi di Grandinetti va ricordato anche il cortometraggio "Tria - del sentimento del tradire", che era stato presentato per la prima volta nel corso dell’edizione 2022 del Festival del Cinema di Venezia. Inoltre aveva fatto incetta di riconoscimenti, vincendo quell’anno il premio Stamira per il miglior cortometraggio al Corto Dorico Film Fest di Ancona e aggiudicandosi il Best National Short Film Award all’Orvieto Cinema Fest, il premio Canal Plus al Cinemed (Festival International Cinéma Méditerranéen de Montpellier) in Francia, il Best Soundtrack Award al Sulmona International Film Festival e il premio PelliconiBest Film Award al Festival visioni italiane di Bologna.