Al cineteatro Conti in trecento per la psicologa Benedetta Santini

Un cineteatro Conti gremito in ogni suo angolo ha accolto l’autrice, insegnante e psicologa Benedetta Santini. Oltre trecento gli spettatori per ‘Platone c’ho l’ansia’, spettacolo che prende il nome dall’omonimo libro di Santini, creator dietro all’account ‘Filosofia e Caffeina’ con oltre 200mila seguaci e quasi due milioni di "mi piace" su TikTok. Sul palco, tra gli altri, l’organizzatore Andrea Foglia, il musicista Bip Gismondi, il maestro Luigi Gnocchini e Shanti Starnoni, 18 anni, con il suo harmonium indiano. "Ecco cosa dobbiamo fare quando ci rendiamo conto di avere dei limiti: dobbiamo ammirare noi stessi per la nostra capacità di puntare verso l’alto e di tollerare la frustrazione del fallimento", ha detto la Santini. L’iniziativa è stata promossa dall’associazione Sentinelle del Mattino, Caritas Diocesana, Il Palco, Veder Crescere con il Dialogo, Pars, Il Faro, Glatad, Proloco di Civitanova Marche, Spazio Hip Hop Zona 14 e Sted, che sostengono il progetto della rete sociale ‘Oltre’. La manifestazione è stata sostenuta dal Banco Marchigiano.

f. r.