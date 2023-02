Al cineteatro Conti uno spettacolo voluto dalla Caritas

Domani alle 16.30, a Civitanova, al cineteatro Conti in via Parini, appuntamento con la commedia dialettale “La realtà è pegghio de la fantasia”. Lo spettacolo, a cura della compagnia “Teatro della Solidarietà”, è stato organizzato dalla Caritas Diocesana di Fermo in collaborazione con la Caritas di Civitanova. L’ingresso è libero e le offerte saranno devolute alla Casa di Carità Don Ramini che offre supporto alle persone e famiglie del territorio che vivono situazioni di disagio a livello sociale ed economico.