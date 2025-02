Al cineteatro Lanzi il film "Il Concerto". Organizza "L’Olmo"

Appuntamento oggi alle 15.45 al cineteatro "Lanzi" di Corridonia con il film "Il Concerto", evento organizzato dall’associazione culturale "L’Olmo", in collaborazione con la parrocchia dei Santi Pietro, Paolo e Donato e patrocinato dal Comune. La pellicola diretta da Radu Mihaileanu, premiata come miglior film europeo da entrambi i maggiori riconoscimenti cinematografici italiani: i David di Donatello e i Nastri d’argento, sarà dedicata all’indimenticato architetto Franco Domizi, che si è spento quattro anni fa all’età di 58 anni. "In occasione del quarto anniversario della salita in cielo del nostro caro Franco Domizi, - ha illustrato l’associazione - faremo la proiezione del film a lui molto caro. Il film è ambientato nel caos della Mosca post-sovietica". L’ingresso è gratuito.