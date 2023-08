Al Cuore Adriatico ecco i ’Dinsieme’, youtuber modello per i più giovani I 'Dinsieme' saranno oggi alle 18 al centro commerciale il Cuore Adriatico per un firmacopie esclusivo e un'esperienza unica. Interagiranno con il pubblico e scattaranno foto. Un'occasione per grandi e piccini di conoscere i celebri youtuber.