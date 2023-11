Al Da Vinci premio al lavoro ecologico

Il premio ‘Ambasciatori della transizione ecologica 2023’ assegnato al liceo Da Vinci che realizzerà un parco culturale-scientifico nell’area antistante l’istituto. La consegna avverrà domani, dalle 10.45 alle 12.30, nella sede del liceo dove i ragazzi presenteranno il progetto di rigenerazione urbana che comprende anche il recupero di una casa colonica come Casa della scienza, gestita dalla scuola, dove trovare piante officinali ma anche percorsi per ipovedenti e spazi per tutta la cittadinanza, che sta molto a cuore ai ragazzi e che potrebbe diventare il lavoro da presentare alla nuova edizione del Premio. Il Premio consiste nel mettere a disposizione dei liceali professionisti in grado di accompagnarli nelle successive fasi di realizzazione del progetto, con la scrittura di un piano urbanistico da sottoporre alle istituzioni e alle banche per valutarne la fattibilità tecnico-economica e le possibilità di finanziamento, a partire dal crowdfunding, a cui potrebbero accedere gli studenti se riuscisse a raggiungere un alto tasso di condivisione fra la cittadinanza e gli stakeholder del territorio. Il lavoro dei ragazzi sarà anche oggetto di iniziative promozionali realizzate da una agenzia specializzata per dare la visibilità all’iniziativa.