Al "Della Vittoria" le finali dei campionati giovanili nazionali di calcio

La Figc ha selezionato la città di Tolentino quale sede per lo svolgimento delle fasi finali dei campionati giovanili nazionali. Nello specifico, qui si svolgerà la semifinale del campionato under 17 serie C, fissata per domani la finale del campionato under 16 serie C per il 16 giugno e la finale del campionato under 15 serie C per lunedì 19 giugno. L’amministrazione ha concesso l’uso gratuito dell’impianto "della Vittoria". Il gestore dell’impianto, US Tolentino 1919, garantirà il supporto tecnico-logistico.