Al Donoma c’è Albertino

CIVITANOVA

Il Donoma Club è discoteca gettonatissima dai ventenni, ma per questo sabato ha ideato un appuntamento speciale che calamiterà nel locale del centro di Civitanova clienti di ogni età e con diversi gusti musicali. Andrà in scena infatti il "Samsara on tour", con l’animazione dello stabilimento balneare, il più famoso per le feste estive. Pertanto saranno al Donoma Cristina Oliveira, Danilo Seclì e Fabio Marzo. Soprattutto verrà in via Mazzini nientemeno che Albertino (nella foto), ora direttore artistico di Radio m2. Nato nel 1962, il fratellino di Linus ha iniziato la sua carriera radiofonica nel lontano 1978, con svolta determinante nel 1984 quando approda grazie a Claudio Cecchetto nel team di Radio Deejay. Quindi dal 1985 conduce la prima parte del "Deejay Time" e dal 1986 la "Deejay Parade", che poco dopo presenta su Deejay Television. In passato imitatore del personaggio Marco Ranzani su "Zelig", Albertino ha portato la discoteca in radio ed ha fatto ballare più generazioni. Il prezzo d’ingresso alla serata varierà a seconda dell’entrata prima delle 24.30 o successivamente, per ulteriori info 3335745868.

Andrea Scoppa