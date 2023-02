Al Feronia in arrivo "Madame Show"

Al Feronia di San Severino questa sera alle 21, si ride con la commedia musicale "Madame Show" della compagnia Teatro in Bilico. La regia è affidata a Giulia Giontella, che firma anche il testo. Con lei sul palco ci saranno Luciano Birocco, Stefano Ronconi, Stefano Burotti, Alessia Maddalena, Agnese Caldarelli, Roberta Grifantini, Claudia Caprodossi, Franca Caprodossi, Stefano Severini, Marica Pandolfi, Rossella Campolungo e Maria Pia Gasperini. Fanno parte del corpo di ballo Keti Tiberi, Federica Cognigni, Francesca Zacconi, Pamela Del Pupo, Valentina Rossi e Sofia Vitali. "La storia è quella di un teatro famoso che mette in scena spettacoli unici composti da sole donne. É sempre gremito e il pubblico impazzisce all’ingresso di ballerine, cantanti e, soprattutto, della show girl Madame Grace – spiega l’organizzazione -. Poi però le cose cambiano e il teatro diventa un teatro dismesso, chiuso, silenzioso seppure Grace sia rimasta a vivere lì, insieme al suo fedele maggiordomo e alle ex ballerine e cantanti. Ma un giorno, due ladri, alquanto inesperti, si intrufolano nel teatro credendo sia un appartamento da svaligiare e si imbattono nella furia delle girls che, nel cuore della notte, trovano i due estranei… Per prenotazioni: 0733.638414.