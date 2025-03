Al Feronia omaggio a Ornella Vanoni e Gino Paoli con "Quell’appuntamento senza fine"

Per la festa della donna un’emozionante spettacolo omaggio a Gino Paoli e Ornella Vanoni. Il Feronia presenta "Quell’appuntamento senza fine", un viaggio in musica per esplorare le icende, le curiosità della vita dei due grandi artisti. Lo spettacolo è firmato da Sabino Morra e Paolo Notari e sul palco saliranno lo stesso Notari e Valeria Visconti che ripercorreranno il rapporto umano, artistico ma anche sentimentale di Gino Paoli ed Onella Vanoni. L’iniziativa, promossa dal Comune di San Severino in collaborazione con la Pro Loco cittadina e la Pro Loco Tolentino Cultura & Turismo, rappresenta un momento di valore culturale ed emotivo. Ad accompagnare il duo di talentuosi artisti ci saranno Mimmo Scaricamazza alle chitarre, Roberto Fabietti al basso, Marco Lorenzetti alla batteria, Davide Caprari al pianoforte e tastiere e Benvenuto Mezzanotte al sax. Band e protagonisti faranno rivivere brani indimenticabili come "Sapore di sale", "Una ragione di più" e "Una lunga storia d’amore". Paolo Notari, volto noto del panorama televisivo e musicale italiano, sarà la voce narrante dello spettacolo. Accanto a lui ci sarà Valeria Visconti, raffinata interprete dalla voce calda e avvolgente, che con la sua sensibilità artistica darà vita a brani intramontabili, evocando emozioni profonde. L’ingresso allo spettacolo è di 15 euro, con la possibilità di prenotare i posti contattando la Pro Loco di San Severino.