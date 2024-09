Al Feronia tre atti con ’La paura’

"La paura numero uno" va in scena stasera alle 21.30 al teatro Feronia. Si tratta della commedia in tre atti che l’associazione culturale Libera...Mente porta in scena, per la regia di Genny Ceresani. Lo spettacolo racconta la storia di una famiglia nella Napoli degli anni ‘50 costretta a vivere in sordina dalle paure del padre, Matteo Generoso, che teme l’arrivo di una terza guerra mondiale. Scritta da Eduardo De Filippo e portata in scena per la prima volta al Festival di Venezia nel 1950, la commedia fu in grado di fotografare perfettamente la situazione storica e sociale di quel tempo. Del cast fanno parte Massimo Attili, Nazareno Bacaloni, Liliana Bartolozzi, Silvana Bracaccini, Roberta Brandi, Silvia Chiarini, Fiorenzo Corvini, Rosario Culmone, Franco Maiolati, Barbara Migliorelli, Mauro Mogliani, Massimo Raiconi, Maria Giorgia Raponi, Barbara Salcocci e Cheti Simonetti.