Al Feronia una grossa bugia

Il nuovo anno, al Feronia di San Severino Marche, parte con un’esclusiva regionale: domani, alle 20.45, arriva "Se devi dire una bugia dilla grossa" di Ray Cooney, versione italiana di Iaia Fiastri, per la regia originale di Pietro Garinei nella nuova messa in scena di Luigi Russo. Protagonisti di questo spettacolo in due atti sono Antonio Catania, Gianluca Ramazzotti, Paola Quattrini, Paola Barale, Nini Salerno, Marco Todisco, Sebastiano Colla, Cristina Fondi, Sara Adami e Ilaria Canalini. La commedia rappresenta un grande ritorno, dopo oltre 35 anni, di un cavallo di battaglia della ditta Johnny Dorelli, Paola Quattrini e Gloria Guida. "Palace Hotel, Roma – spiega l’organizzazione -. La coppia De Mitri (Catania e Quattrini) è alle prese con una noiosa e apatica vita coniugale: la moglie desidera che suo marito le presti più attenzioni e che rimanga con lei, ma il marito, onorevole, rifiuta dicendo di essere impegnato al Viminale. In realtà si tratta di una bugia poiché il politico, proprio in quello stesso hotel, escogita un incontro con l’affascinante Susanna Rolandi (Barale), segretaria della Fao. Per combinare l’appuntamento De Mitri coinvolgerà il suo segretario Mario Girini (Ramazzotti).