Al Festival della Scomodità si parla di diritti umani

Proseguono gli appuntamenti del Festival della Scomodità. Dopo il successo dell’incontro con Cesare Bocci e sua moglie Daniela Spada, al centro polifunzionale Tonelli di Caldarola, i riflettori si accendono su un altro tema caro agli organizzatori del Festival: i diritti umani. Domani alle 17 ci sarà l’incontro a cura del Collettivo Ondanomala e dell’associazione culturale L’Officina, diviso in due parti.

Nella prima interverranno Anbarestani Zahra, attivista iraniana per i diritti umani che porterà la sua testimonianza di rifugiata e vittima di persecuzioni, e Mario Busti, presidente dell’Università per la pace delle Marche. Intervistati dal moderatore Giorgio Roselli, gli ospiti approfondiranno il tema declinandolo in ogni sua accezione e, soprattutto, inserendolo nel contesto storico, culturale e sociale che stiamo vivendo. "Il Festival della Scomodità vuole accendere una luce sulla speranza e sulla pace: il nostro – spiegano gli organizzatori – è un invito a restare umani proprio quando l’umanità sta perdendo terreno in ogni parte del mondo".

Nella seconda parte del pomeriggio, inframezzato da un aperitivo, Marco Cinque dedicherà al pubblico il suo concerto poetico sui diritti umani, frutto del suo ultimo libro "Il buio della ragione".