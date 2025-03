Al fianco dei pazienti oncologici. Nuovo cda per la Casa di accoglienza

La Casa di accoglienza maceratese Odv ha rinnovato il suo direttivo: il nuovo cda sarà composto da Claudio Gigli, confermato presidente, Pierfrancesco Gentilucci suo vice, Patrizia Canale, Iole Rosini, Alberto Binanti e Riccardo Sinigallia, che sarà segretario e tesoriere. L’associazione realizza progetti per sostenere le persone che affrontano una malattia oncologica e le loro famiglie. Tra le iniziative c’è "Meno male in Oncologia", una riabilitazione fisioterapica delle pazienti che hanno subìto un intervento per tumore al seno. A questo si affianca da tempo il progetto "Ritorno alla bellezza", la fornitura gratuita di parrucche a chi perde i capelli a seguito del trattamento chemioterapico. La Casa di accoglienza ha provveduto negli anni anche all’acquisto di strumentazioni necessarie alla diagnosi e alle cure svolte negli ospedali di Macerata e Civitanova. Nel corso dell’ultimo anno hanno usufruito dell’assistenza fisioterapica e motoria 30 pazienti per un totale di circa 130 trattamenti. "Nel 2024 abbiamo garantito l’assistenza fisioterapica gratuita ai pazienti oncologici mediante la convenzione con professionisti del settore – ha spiegato il presidente Claudio Gigli –. Un ringraziamento alle due consigliere uscenti, Paola Centanni e Beatrice Venanzetti per il servizio svolto". Spazio poi alle iniziative: il prossimo appuntamento sarà sabato prossimo alle 21 al teatro Persiani di Recanati con la commedia in due atti di Pietro Romagnoli "Tre separati e mezzo".