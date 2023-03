Al fianco dei ragazzi "Aggressività e disturbi, una rete per combattere il disagio giovanile"

di Paola Pagnanelli "Ci sono diverse forme di disagio, sempre più complesso, soprattutto tra gli adolescenti. Noi cerchiamo di creare strutture di partenariato, per coprire meglio le esigenze: la sola risposta dei servizi sociali non può bastare". Così Andrea Marangoni, responsabile dei servizi dell’associazione Piombini Sensini (che oggi accoglie 34 bambini e otto adulti), con la presidentessa Carla Maria Francalancia (insieme nella foto), spiega la nuova collaborazione con la Rete Zero-Sei di Save the Children. "Con la Rete Zero-Sei, Save the Children mette in collegamento varie attività per gli interventi educativi e di cura per bambini da zero a sei anni. Hanno già vari partner in Italia, noi abbiamo chiesto di partecipare e ci hanno accolto. In sostanza è una rete di realtà che condividono i principi di Save the Children per dare vita a varie attività". Quale è il vantaggio per l’associazione Piombini Sensini? "Più andiamo avanti, più è necessario mettersi insieme, soprattutto in una fase in cui di tutela dell’infanzia non si parla più. Ci sono alcune novità, con la riforma Cartabia, sul tribunale per i minorenni, con le quali a rimetterci di più rischiano di essere in bambini. Noi siamo già nell’osservatorio della città dei bambini e delle...