Al fianco delle donne colpite da Sla

Buona la prima per il progetto ‘ToGetThere Cdo Marche Sud e NeMo for Woman’, rivolto alle donne con Sla, Sma e distrofie muscolari. Mercoledì, al Moretti village, si é tenuto l’evento di lancio dell’iniziativa di solidarietà ideata dal Tavolo per la parità di genere e la sostenibilità sociale d’impresa di Cdo Marche Sud, per una raccolta fondi dell’Ambulatorio dell’affettività del centro clinico NeMO di Ancona, esperto per la cura e la ricerca sulle patologie neuromuscolari e neurodegenerative. Un torneo di padel, con gare andate aventi per tutto il pomeriggio, e poi un aperitivo-incontro serale hanno lanciato la campagna: "Una bella risposta da parte di tutti – ha commentato soddisfatta Giordana Camerata, referente per il Tavolo parità di genere Cdo Marche Sud - , speriamo di farlo diventare un appuntamento annuale". Un link attivo su ‘retedeldono.it’ permette di partecipare alla donazione che servirà a favorire la presenza di due psicologhe che seguiranno le pazienti, i familiari e gli assistenti lungo tutto il percorso della malattia. "Un progetto che stiamo costruendo insieme – ha detto Michela Coccia, direttore clinico del Centro NeMo Ancona - , perché le donne colpite da queste malattie hanno voglia di vivere e ricoprire un ruolo nella società. Il laboratorio servirà a garantire loro un supporto, perché é fondamentale che recuperino la consapevolezza del proprio potenziale". Per la psicologa Lorena Cionfrini, "si tratta di un accompagnamento consapevole, dignitoso e calibrato alle varie esigenze". Ha partecipato anche Sonia Brunetti, referente della direzione del centro clinico NeMo Ancona.

Francesco Rossetti