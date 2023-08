Al Green Room Pub di Tolentino arrivano i The Lem Tales

Prosegue al Green Room Pub di Tolentino l’Opa-Tsupa Festival. Domani sera, alle 22.30, arrivano i The Lem Tales, per il primo lavoro frutto della collaborazione tra il beat-maker e bassista Moonbrew e l’organista e tastierista Paolo Apollo Negri. "Due mondi che si uniscono: l’hip-hop che incontra il funk, il pop che si fonde col jazz, l’attitudine della vecchia scuola esaltata da nuove possibilità sonore, il suono urbano lanciato nello spazio", spiegano i promotori. Il cartellone dell’estate tolentinate continua poi domenica con lo sport. Al Bocciodromo in contrada Le Grazie, nona edizione del Trofeo Cenerentola, gara di bocce in notturna.