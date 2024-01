Al Gubbio basta un tempo per vincere. La Recanatese resta nel tunnel della crisi

Gubbio

3

Recanatese

1

GUBBIO (4-3-1-2): Vettorel; Corsinelli (46’st Frey), Pirrello, Tozzuolo, Mercadante; Mercati, Casolari, Bumbu (13’st Portanova); Chierico (1’st Rosaia); Spina (13’st Udoh), Bernardotto (37’st Montevago). A disp. Greco, Signorini, Morelli, Dimarco, Guerrini, Brogni. All. Braglia.

RECANATESE (3-5-2): Meli; Veltri, Ferrante, Quacquarelli (1’st Peretti); Longobardi (17’st Ferretti), Prisco (37’st Raparo), Morrone, Carpani, Pelamatti (1’st Lipari); Sbaffo, Melchiorri (1’st Ahmetaj). A disp. Mascolo, Ricci, Egharevba, Topa. All. G. Pagliari.

Arbitro : Castellone di Napoli.

Reti : 8’ pt Chierico (rig), 26’ pt Bernardotto, 48’ pt Bumbu, 8’st Sbaffo.

Note: spettatori circa 500, ammoniti Chierico, Mercati, Vettorel, Sbaffo. Recupero 4’ pt; 4’ st. Angoli 2-2.

GUBBIO

Il tunnel della crisi per la Recanatese sembra anche più lungo e tormentato di quanto non si potesse prevedere. A Gubbio si spera soltanto che si sia toccato il fondo. Ci ha messo lo zampino anche l’arbitro ma le cause di questo ko sono profonde e vanno ricercate in altro. Anzitutto in un organico che, lo ripetiamo spesso, deve essere notevolmente rafforzato, specie in difesa e nell’autostima che dopo gli ultimi rovesci è ai minimi storici. Occorre resettare e ricompattarsi ma serve farlo in fretta, anzi con la massima urgenza proprio perché i "bonus" sono terminati. Inizio tutto in salita per la Recanatese: dopo un paio di episodi dubbi in area giallorossa al 7’ l’arbitro concede ai padroni di casa un rigore cercatissimo da Spina, contrastato da Quacquarelli. Un contatto apparso veniale ma che costa lo svantaggio considerata la freddezza, dal dischetto, del talentuoso Chierico. Barlumi di reazione? Poca roba, tutto sommato. Al quarto d’ora Sbaffo apre per Melchiorri che serve Carpani che non inquadra la porta. Poco dopo Corsinelli appoggia per il "furetto" Spina che dalla distanza lambisce il montante. Il raddoppio arriva al 26’: Chierico apre verso Bernardotto che sfugge allo svagato Veltri e per l’ex teramano è piuttosto semplice appoggiare di destro all’angolino. Dopo una girata in area di Melchiorri sventata d’istinto dall’ottimo Vettorel potrebbe esserci la svolta nell’azione successiva quando Chierico, già ammonito, viene graziato dall’arbitro su un intervento in ritardo che costa una brutta botta a Ferrante. Invece il match virtualmente si chiude al terzo di recupero su un assist involontario di Quacquarelli che manda in porta l’altro neo-arrivato, l’ex cesenate Bumbu. Triplo cambio di Pagliari all’intervallo nel tentativo, almeno, di dare nuovo nerbo al collettivo. Lampo all’8: su calcio d’angolo incorna Sbaffo in area che accorcia nonostante l’opposizione di Vettorel. Ci sarebbe tempo e modo per giocarsela ma i minuti scorrono, Braglia si mette a tre in difesa e gli eugubini non concedono spazi.

Andrea Verdolini