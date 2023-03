Al Lauro Rossi c’è l’ensemble Metamorphosi

Domani alle 21 al Lauro Rossi si potrà assistere all’esecuzione della trascrizione di Petrushka di Stravinskij per sestetto realizzata dal violinista israeliano Yuval Shapiro. È un appuntamento del ricco calendario dei concerti di Appassionata. Sul palco ci sarà l’ensemble Metamorphosi che si raddoppia perché al Trio, composto da Mauro Loguercio e dai fratelli Angelo e Francesco Pepicelli, si aggiungono Andrea Oliva (flauto), Alessandro Carbonare (clarinetto) e Fabrice Pierre (arpa) per presentare un programma tutto da scoprire. Non a caso il nome che il Trio si è dato, Metamorphosi, è un inno al processo continuo di cambiamento, indispensabile in ambito artistico. È un programma musicale ricco quello proposto dal sestetto, a cominciare dalla prima esecuzione assoluta per un progetto che nasce dall’amicizia e dalla stima che unisce gli artisti e dalla scoperta della trascrizione di Petrushka di Stravinskij. La presenza di un magnifico trascrittore come Pierre ha consentito al gruppo di accostare a Petrushka una meravigliosa versione per i sei strumenti di Romeo e Giulietta di Prokof’ev. Biglietti in vendita in piazza Mazzini e online sul sito Vivaticket. Il prezzo è di 20 euro, studenti solo 5, ridotto (over 65), 18 euro, per le socie e convenzioni 15.