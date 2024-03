Al lavoro per gli Aperitivi Europei: "Ci saranno tre giorni di anteprima"

Al via la macchina organizzativa della Festa dell’Europa 2024, in programma a Macerata da giovedì 9 a sabato 11 maggio. Obiettivo della manifestazione è aumentare la conoscenza dei Paesi che compongono l’UE attraversandone tradizioni, costumi, musica e prodotti. "Lo scopo è di attivare la città – dichiara Marco Caldarelli, assessore alle Politiche Giovanili –. La festa dell’Europa durerà una settimana, quella in cui cade la data del 9 maggio (Giornata dell’Europa). Le iniziative, in fase di definizione, prevedono la celebrazione dell’Europa con scuole e contest; poi gli Aperitivi Europei con un’anteprima da lunedì a mercoledì, passando ai festeggiamenti veri e propri dal giovedì al sabato. Inoltre, l’amministrazione pagherà la Siae per tutti gli esercenti". E subito una novità: adesione aperta anche agli esercenti commerciali, i quali potranno allestire locali e vetrine a tema. "La festa deve essere di tutta la città", spiega Laura Laviano, assessore allo Sviluppo Economico e all’Ambiente.

La parola anche agli esponenti delle associazioni dei commercianti, pronti a confrontarsi e organizzare al meglio l’edizione. Afferma Alceo Taruschio del bar Almalù, a nome dell’Associazione Commercianti Macerata: "Mi auguro che questa festa sia l’inizio di unioni durature". "Soddisfare del tutto ogni esigenza è impossibile, ma ci stiamo lavorando", conferma Piero Pallotta di Sugo, per l’Associazione Commercianti del Centro Storico. Dello stesso parere è Marco Guzzini di DiGusto, per Gastronetwork. "Questo tavolo di lavoro condiviso mette insieme differenti realtà di lavoratori – dice Guzzini –. L’anteprima degli Aperitivi ci consentirà di approfondire la tipologia di piatti e bevande proposta, mostrando la preparazione celata dietro il servizio veloce dello street food". "Cercheremo di essere inclusivi per il successo di tutti i partecipanti", aggiunge Paola Carella, vicepresidente di Alfa Macerata. Essenziale anche il ruolo di Confartigianato e Confcommercio. "Quando le cose si fanno insieme raggiungono il successo che meritano", dice Francesco Capodarco della Confartigianato, seguito dalle parole di Virginia Carelli di Confcommercio: "Sarà un valore aggiunto ai commercianti e alla città". "Rimaniamo su questa strada", conferma Aldo Zeppilli del Centrale. La scadenza delle adesioni all’evento è il prossimo 24 marzo. Link di riferimento sul sito web del Comune e sui canali social Facebook e Instagram. I locali che intendono programmare un evento musicale o d’intrattenimento su suolo pubblico dovranno anticiparlo nel modulo di adesione e comunicarne i dettagli all’Ufficio Suap entro il prossimo 5 aprile. Sempre entro il 5 aprile, i pubblici esercizi che intendano richiedere la concessione di suolo pubblico ex-novo o l’ampliamento della superficie già occupata devono fare richiesta all’Ufficio Suap tramite portale telematico.