"Al lavoro per l’alternativa". Questionario del Pd sulla sanità

In vista delle elezioni regionali, il Pd promuove un progetto di elaborazione di idee e contenuti, dal titolo "Al lavoro per l’alternativa", attraverso cinque temi distribuiti uno per provincia. "Il tema assegnato al Maceratese è la sanità, elemento fondamentale delle tante battaglie portate avanti dalla nostra opposizione – scrive il Pd – a un governo regionale e provinciale privo di risposte e di capacità gestionale nei servizi sanitari". Chiunque può compilare il questionario, in forma anonima, accedendo all’apposito format al link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcNDCj2tWPgdXtyFOVFcCGjDoEGH8DUTOpszF0_T6iDDx9gw/viewform?sfnsn=scwspwa.