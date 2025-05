"Al lavoro sui fatti, no alle polemiche"

"Non appartengo a nessun partito da quattro anni. Il mio unico riferimento è il lavoro concreto come presidente dei commercianti del centro, con l’obiettivo di tutelare chi continua a credere in Macerata". Così Giuseppe Romano dopo lo stop alla Simonetti. "Sul centro commerciale ho scelto di non espormi pubblicamente per rispetto delle diverse sensibilità. Non spetta a me entrare nel merito di decisioni politiche che riguardano l’intero territorio comunale: il mio compito è rappresentare i commercianti del centro. Capisco il desiderio di avere una risposta secca, ma credo che ridurre una questione complessa a un semplice sì o no sarebbe poco rispettoso per tutte le parti coinvolte. Preferisco lavorare sui fatti, non sulle polemiche".