Al liceo "Da Vinci" un torneo organizzato dalla Lube con altre quattro società del territorio Atleti in erba e coach si sono riuniti al liceo "Da Vinci" di Civitanova per il torneo natalizio S3 organizzato dalla Lube, dimostrando come lo sport sia un modo per educare i giovani e farli vivere momenti di divertimento e di gruppo.