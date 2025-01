Al Much More cena di solidarietà

Come ogni anno, al Much More di Matelica torna l’appuntamento con la cena di solidarietà realizzato in collaborazione con il Lions Club. Sabato (18 gennaio) la discoteca ospiterà una cena a buffet il cui ricavato sarà destinato a un progetto pensato insieme all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Matelica. Grazie ai fondi raccolti saranno infatti acquistate delle panchine inclusive per diversamente abili da inserire nell’arredo dei giardini pubblici cittadini. Durante l’evento ci saranno musica, animazione e anche premiazioni per aziende, realtà e sportivi del territorio che si sono distinti nell’ultimo anno. Conduce Marco Moscatelli. A seguire si balla con il format “Super90” con dj Poldo, Phil e Biso in sala grande e con “Klandestino” con dj Nicola Pigini, Freski e Axer in Klab Room. "Negli anni della nostra gestione abbiamo sempre riservato una serata alla solidarietà, in quanto crediamo sia necessario restituire qualcosa al territorio che possa lasciare il segno ed essere utile alla comunità", spiegano i gestori del Much More Riccardo Antonelli e Simone Bellardinelli –