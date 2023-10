Al palio dei Comuni con Gocciadoro e Jimmy Ferro Br

In vista del Palio dei Comuni di Montegiorgio, che si disputerà il 12 novembre, Civitanova intende fa sul serio e sceglie due campioni in assoluto: il purosangue tedesco Jimmy Ferro Br e il driver campione d’Europa Alessandro Gocciadoro (nella foto con Pierpaolo Turchi). Un binomio di sicuro affidamento anche se, in pista, può succedere poi di tutto. A sceglierli Pierpaolo Turchi, consigliere comunale, uno che di cavalli e conduttori sa tutto, sia perché lui stesso è proprietario di cavalli, sia per le sue vaste conoscenze sul fronte. "Non si poteva fare scelta migliore – è il commento del sindaco, Fabrizio Ciarapica –, Civitanova al San Paolo, sarà rappresentata da due grandi campioni e questo ci fa ben sperare". Per Turchi si tratta di "un’accoppiata strepitosa. Gocciadoro è il campione europeo dei driver, mentre Jimmy Ferro Br, giovane promessa nel mondo dell’ippica, è figlio del campione Love You di nazionalità francese e di Avalon Transs R, con record importanti nella breve e media distanza. Ha vinto a Berlino e a Parigi, nel marzo si è aggiudicato anche il Gran Premio Padovanelle disputato all’Ippodromo di Padova. Altre grandi prestazioni, inoltre, impreziosiscono la sua giovane carriera. Si tratta di un giovane di altissimo livello sul quale, anche l’entourage, ripone grande fiducia. Ha dalla sua freschezza e duttilità. Mi ha convinto subito e anche Gocciadoro ha di lui grande stima".

Civitanova ha vinto con Moni Maker l’edizione del 2002, mentre lo scorso anno ha conquistato alla grande il secondo posto.