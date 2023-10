Al Palio dei Comuni di Civitanova: San Paolo per la vittoria!

Dopo la bella prova fornita nell’edizione del 2022, anche quest’anno la presenza di Civitanova al Palio dei Comuni all’ippodromo di Montegiorgio è assicurata. La sfida si disputerà domenica 12 novembre, sono 24 i Comuni che hanno ufficializzato la loro adesione, alcuni dei quali di altre regioni ( Gualdo Tadino per l’Umbria; Lanciano per l’Abruzzo; Amatrice per il Lazio). Civitanova punta decisamente in alto. Con Moni Maker ha già vinto in una lontana edizione dei primi 2000, lo scorso anno è arrivata vicina al bis con Global Trustworhty, battuta sul palo da Bengurion Jet, e così quest’anno la cittadina rivierasca è intenzionata a non fallire. A scegliere il cavallo giusto sarà il consigliere comunale Pierpaolo Turchi, esperto e appassionato di ippica e piccolo proprietario. "Sto già lavorando per questo appuntamento e ho in mente due o tre cavalli di primo livello - dice -. Sono fiducioso che l’ambito trofeo quest’anno ce lo porteremo a casa noi". Tra i favoriti di questa edizione, dunque, ci sarà anche Civitanova che alla manifestazione dell’ippodromo San Paolo ha sempre partecipato con la convinzione che fosse di alto profilo sportivo e, soprattutto, che avesse anche un importante valore promozionale per la città. Quindi, per una Civitanova da sempre con tanti appassionati di ippica è giunto il momento di tornare a imprimere il nome nell’albo d’oro del Palio dei Comuni.

Giuliano Forani