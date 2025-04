Al Parco fluviale arriva "Semi in festa"

Prima edizione di "Semi in festa sulle rive dell’Ete" domani al parco fluviale Santa Croce: dalle 10 alle 18 attività per grandi e piccoli. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Amici di Santa Croce, in collaborazione con la Confraternita del SS. Sacramento, il Comune di Mogliano e l’A.di.p.a. (associazione per la diffusione piante tra amatori) sezione Marche. Una giornata all’aria aperta dedicata non solo allo scambio di semi, piante, talee, ma anche di esperienze e sapori. Ad impreziosire la manifestazione, vari laboratori di artigianato: la preparazione della carta, del tè, delle spezie e le "impressioni delle foglie sulla ceramica". Saranno inoltre presenti Valido Capodarca, che presenterà il suo libro "Grandi alberi delle Marche" e Mariarosa Castelletti, autrice di "Un ritratto della botanica italiana". Non mancheranno visite guidate alla chiesa del SS. Crocefisso d’Ete con la possibilità di pranzare grazie agli stand gastronomici. Ingresso libero. A pochissimi giorni di distanza da questo evento, l’Associazione Amici di S. Croce sarà impegnata il Primo Maggio nell’organizzazione della 15esima edizione della "Magnalonga: p...assaggiamo tra la nostra storia, la natura e le nostre radici".